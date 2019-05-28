Стало известно, когда Усик дебютирует в супертяжелом весе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Чемпион первой тяжелой весовой категории по трем версиям Александр Усик вернется на ринг в сентябре. Об этом сообщил промоутер Усика Эдди Хирн, передает УНН со ссылкой на Boxing News 24.
Отметим, что ранее Усик получил травму бицепса во время подготовки к дебюту в супертяжелом весе против 38-летнего бывшего претендента на звание чемпиона мира Карлоса Такама, который был запланирован на прошлую субботу в Оксон-Хилле, штат Мэриленд.
Сейчас же не известно, встретится ли Усик с Такамом в сентябре.
Учитывая то, что у Такама нет запланированного боя, не удивительно, если этот матч все же состоится, пишет издание.
Напомним, польский боксер Изуагбе Угонох после опыта проведенных спаррингов с чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком, назвал сильные и слабые стороны украинца в его будущих выступлениях в супертяжах.