Спарринг-партнер Усика назвал проблему украинца при переходе в супертяжи

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 52574 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 79295 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 95548 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101321 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124795 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112112 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138123 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144707 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130172 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130221 просмотра

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Спарринг-партнер Усика назвал проблему украинца при переходе в супертяжи

Спарринг-партнер Усика назвал проблему украинца при переходе в супертяжи

Киев  •  УНН

 • 13034 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Польский боксер Изуагбе Угонох (18-1, 15 КО) после опыта проведенных спаррингов с чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком, назвал сильные и слабые стороны украинца в его будущих выступлениях в супертяжах, информирует УНН со ссылкой на ресурс “RingPolska”.

По мнению поляка Усику в достижении успеха могу помешать недостаточно сильный удар.

“Я не стану раскрывать все, что происходило на спаррингах, но могу сказать, что Усику не хватает силы удара для супертяжелого веса. И это может стать для него проблемой в поединках с серьезными соперниками. Но его преимуществом будут скорость и работа ног. В этом он недостижим для большинства боксеров в супертяжелом весе. И он не собирается терять это преимущество, так как очень много веса набрал. Во время спарринга он весил 97 кг”, — подчеркнул Угонох.

Как сообщалось, Усик должен был дебютировать в новом дивизион 25 мая во боя с Карлосом Такамом из Камеруна, но в ходе подготовки получил травму — их бой не состоится в запланированные сроки.

Украинские Национальные Новости

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