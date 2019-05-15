Спарринг-партнер Усика назвал проблему украинца при переходе в супертяжи

По мнению поляка Усику в достижении успеха могу помешать недостаточно сильный удар.

“Я не стану раскрывать все, что происходило на спаррингах, но могу сказать, что Усику не хватает силы удара для супертяжелого веса. И это может стать для него проблемой в поединках с серьезными соперниками. Но его преимуществом будут скорость и работа ног. В этом он недостижим для большинства боксеров в супертяжелом весе. И он не собирается терять это преимущество, так как очень много веса набрал. Во время спарринга он весил 97 кг”, — подчеркнул Угонох.

Как сообщалось, Усик должен был дебютировать в новом дивизион 25 мая во боя с Карлосом Такамом из Камеруна, но в ходе подготовки получил травму — их бой не состоится в запланированные сроки.