Спаринг-партнер Усика назвав проблему українця при переході в супертяжі

На думку поляка Усику в досягненні успіху можу завадити недостатньо сильний удар.

“Я не стану розкривати все, що відбувалося на спарингах, але можу сказати, що Усику не вистачає сили удару для суперважкої ваги. І це може стати для нього проблемою в поєдинках із серйозними суперниками. Але його перевагою будуть швидкість і робота ніг. У цьому він недосяжний для більшості боксерів у суперважкій вазі. І він не збирається втрачати цю перевагу, так як не дуже багато ваги набрав. Під час спарингу він важив 97 кг”, — наголосив Угонох.

Як повідомлялося, Усик мав дебютувати у новому дивізіоні 25 травня у бою з Карлосом Такамом із Камеруну, але у ході підготовки отримав травму — їх бій не відбудеться в заплановані терміни.