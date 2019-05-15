Спаринг-партнер Усика назвав проблему українця при переході в супертяжі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Польський боксер Ізуагбе Угонох (18-1, 15 КО) після досвіду проведених спарингів з чемпіоном світу у важкій вазі Олександра Усика, назвав сильні та слабкі сторони українця в його майбутніх виступах у супертяжах, інформує УНН з посиланням на ресурс “RingPolska”.
На думку поляка Усику в досягненні успіху можу завадити недостатньо сильний удар.
“Я не стану розкривати все, що відбувалося на спарингах, але можу сказати, що Усику не вистачає сили удару для суперважкої ваги. І це може стати для нього проблемою в поєдинках із серйозними суперниками. Але його перевагою будуть швидкість і робота ніг. У цьому він недосяжний для більшості боксерів у суперважкій вазі. І він не збирається втрачати цю перевагу, так як не дуже багато ваги набрав. Під час спарингу він важив 97 кг”, — наголосив Угонох.
Як повідомлялося, Усик мав дебютувати у новому дивізіоні 25 травня у бою з Карлосом Такамом із Камеруну, але у ході підготовки отримав травму — їх бій не відбудеться в заплановані терміни.