Усик зазнав травми: дебют у суперважкій вазі перенесено
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Чемпіон першої важкої вагової категорії за трьома версіями Олександр Усик отримав травму і його дебют в супертяжах перенесений, повідомляє УНН з посиланням на Twitter промоутера бійця Едді Хірна.
"На жаль, Усик отримав травму біцепс і не буде битися 25 травня. Скоро буде оголошена нова дата його дебюту в суперважкій вазі", - сказано у повідомленні Хірна.
Примітно, що поєдинок Усика з Карлосом Такамом мав відбутися 25 травня в Оксон-Хіллі, штат Меріленд.
Додамо також, 38-річний Такам в своєму останньому поєдинку виграв у Сенада Гаші, а до цього програв Дереку Чісорі і Ентоні Джошуа.