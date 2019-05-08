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Усик зазнав травми: дебют у суперважкій вазі перенесено

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Чемпіон першої важкої вагової категорії за трьома версіями Олександр Усик отримав травму і його дебют в супертяжах перенесений, повідомляє УНН з посиланням на Twitter промоутера бійця Едді Хірна.

"На жаль, Усик отримав травму біцепс і не буде битися 25 травня. Скоро буде оголошена нова дата його дебюту в суперважкій вазі", - сказано у повідомленні Хірна.

Примітно, що поєдинок Усика з Карлосом Такамом мав відбутися 25 травня в Оксон-Хіллі, штат Меріленд.

Додамо також, 38-річний Такам в своєму останньому поєдинку виграв у Сенада Гаші, а до цього програв Дереку Чісорі і Ентоні Джошуа.

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