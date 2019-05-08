Усик получил травму: дебют в супертяжелом весе перенесен

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 94691 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 103598 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 106418 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 107806 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 132830 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113604 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139124 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144842 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130258 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130313 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Усик получил травму: дебют в супертяжелом весе перенесен

Усик получил травму: дебют в супертяжелом весе перенесен

Киев  •  УНН

 • 11925 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Чемпион первой тяжелой весовой категории по трем версиям Александр Усик получил травму и его дебют в супертяжах перенесен, сообщает УНН со ссылкой на Twitter промоутера бойца Эдди Хирна.

"К сожалению, Усик получил травму бицепса и не будет драться 25 мая. Скоро будет объявлена новая дата его дебюта в супертяжелом весе", - говорится в сообщении Хирна.

Примечательно, что поединок Усика с Карлосом Такама должен быть 25 мая в Оксон-Хилле, штат Мэриленд.

Добавим также, 38-летний Такам в своем последнем поединке выиграл у Сенаде Гаши, а до этого проиграл Дереку Чисоре и Джошуа.

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