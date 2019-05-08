Усик получил травму: дебют в супертяжелом весе перенесен
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Чемпион первой тяжелой весовой категории по трем версиям Александр Усик получил травму и его дебют в супертяжах перенесен, сообщает УНН со ссылкой на Twitter промоутера бойца Эдди Хирна.
"К сожалению, Усик получил травму бицепса и не будет драться 25 мая. Скоро будет объявлена новая дата его дебюта в супертяжелом весе", - говорится в сообщении Хирна.
Примечательно, что поединок Усика с Карлосом Такама должен быть 25 мая в Оксон-Хилле, штат Мэриленд.
Добавим также, 38-летний Такам в своем последнем поединке выиграл у Сенаде Гаши, а до этого проиграл Дереку Чисоре и Джошуа.