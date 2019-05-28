Стало відомо, коли Усик дебютує в суперважкій вазі

Зазначимо, що раніше Усик отримав травму біцепса під час підготовки до дебюту в суперважкій вазі проти 38-річного колишнього претендента на звання чемпіона світу Карлоса Такама, який був запланований на минулу суботу в Оксон-Хіллі, штат Меріленд.

Зараз же невідомо, чи зустрінеться Усик з Такамом у вересні.

З огляду на те, що у Такама немає запланованого бою, не дивно, якщо цей матч все ж відбудеться, пише видання.

Нагадаємо, польський боксер Ізуагбе Угонох після досвіду проведених спарингів з чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком, назвав сильні і слабкі сторони українця в його майбутніх виступах в супертяжах.