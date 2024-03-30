Стабилизационные отключения вводят в трех областях Украины: что известно

В трех областях Украины вводят стабилизационные отключения. Речь идет о Донецкой, Полтавской и Сумской областях, передает УНН.

Как сообщили в ДТЭК, причина введения стабилизационных отключений в Донецкой области - вражеские обстрелы.

"Из-за вражеских обстрелов по распоряжению НЭК Укрэнерго в Донецкой области начинают применяться стабилизационные отключения. Делаем все возможное, чтобы вернуть свет в дома украинцев", - говорится в сообщении компании ДТЭК.

В свою очередь глава Полтавской ОВА Филипп Пронин тоже сообщил о дефиците объема генерации в области.

"В области снова применены графики аварийного отключения электроэнергии. Причина - дефицит объема генерации", - сообщил председатель ОВА.

В Сумской ОВА отмечают, что сейчас отключены потребители трех очередей.

"По указанию НЭК "Укрэнерго" в связи с атакой российских военных на энергетику Украины на территории Сумской области введены Графики аварийных отключений (ГАО). Сейчас аварийно отключены потребители 7, 8, 9 очередей. Специалисты АО "СУМЫОБЛЭНЕРГО" делают все возможное для стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Дефицита электроэнергии нет, обесточивание в регионах происходит из-за повреждения инфраструктуры - Укрэнерго