Дефицита электроэнергии нет, обесточивание в регионах происходит из-за повреждения инфраструктуры - Укрэнерго

Сейчас в Украине не прогнозируется дефицита электроэнергии, а отключение в регионах происходит из-за повреждения сети передачи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минэнерго и Национальную энергетическую компанию "Укрэнерго".

Детали

Генерация

Энергетики продолжают работы по устранению последствий вражеской атаки на объекты энергетики. Система работает сбалансировано, дефицита электроэнергии пока нет - заявили в Минэнерго.

Отмечается, что на одной из ТЭЦ по технологическим причинам отключено генерирующее оборудование. В то же время после аварийного ремонта включен в работу блок тепловой генерации. Также планируется коммерческий импорт электроэнергии.

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Последствия обстрелов

В Укрэнерго рассказали, что ночью российские БПЛА атаковали две подстанции в южном регионе. После ночного удара вражеских дронов по Одесской области повреждена подстанция НЭК "Укрэнерго". Без света - 195 тысяч потребителей. . Также остановлено движение электротранспорта, ограничено электропотребление промышленности.

Из-за повреждения энергетического оборудования по Одессе и Одесской области энергетики вынуждены увеличить периоды ограничения потребления.

Это необходимо для защиты уцелевшего оборудования от перегрузки, которая может вызвать дополнительные технологические повреждения - объяснили в компании.

В Минэнерго рассказали, что в результате удара по Одесской области отключались ветровая электростанция и местная ТЭЦ. Кроме этого, враг атаковал подстанцию НЭК "Укрэнерго" в Николаевской области. Продолжается осмотр последствий удара.

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Между тем на Хмельницкой области запитано всех потребителей, однако в часы пикового потребления электроэнергии (утром и вечером) возможно введение сетевых ограничений.

В Минэнерго добавляют, что на газовом объекте во Львовской области, который атаковал враг, локализован пожар и утечка газа. Ситуация под контролем. Угрозы для поставок газа потребителям нет.

Самой сложной остается ситуация на Харьковщине. Аварийно-восстановительные работы на пострадавших энергообъектах продолжаются 24/7. Специалисты "Укрэнерго" и облэнерго работают над созданием резервных схем питания потребителей - подытоживают в Укрэнерго.

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Импорт/Экспорт

В течение суток Украина планирует импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 14 870 МВТ*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 271 МВт.

В то же время экспорта не предвидится.

Дополнение

В Укрэнерго рассказали, что по состоянию на утро 25 марта обесточен 401 населенный пункт.

В частности, из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Николаевской, Сумской, Херсонской областях.

Также в связи с технологическими повреждениями есть обесточивание в Запорожской, Сумской областях.

Напомним

российская атака на энергосистему Украины 22 марта стала крупнейшей за все время полномасштабного вторжения, повредив объекты генерации и распределения электроэнергии.