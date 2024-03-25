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"Укрэнерго": ситуация с электроснабжением в Харькове может улучшиться в конце следующей недели
Ожидается, что электроснабжение Харькова, который подвергся массированному вражескому ракетному обстрелу, значительно улучшится примерно через 8-9 дней, по словам руководителя "Укрэнерго".
За сутки рф нанесла 33 ракетных удара, 70 авиационных атак, 91 залповый обстрел
За минувшие сутки рф нанесла 33 ракетных и 70 авиационных ударов, а также 91 обстрел из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.
рф атакует Николаев: повреждены дома в одном из микрорайонов города
В Николаеве повреждены дома из-за падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
Сегодня День Службы безопасности Украины: роль СБУ в отражении российской агрессии
Служба безопасности Украины отмечает сегодня свой профессиональный праздник, отмечая свое основание в 1992 году и решающую роль в противодействии российской агрессии, включая Крымский кризис 1994 года, российскую оккупацию Крыма 2014 года, борьбу с пророссийскими сепаратистами на Востоке Украины и продолжающееся полномасштабное российское вторжение.
Буданов: рф имеют разработки морских дронов, но безуспешные
По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, попытки рф разработать и применить морские беспилотники оказались по большей части неудачными: было зафиксировано лишь одно реальное применение, а остальные случаи потерпели неудачу.
Польские фермеры приостанавливают блокаду границы с рф
Польские фермеры в Варминско-Мазурском воеводстве приостановили блокаду границы с рф в Гжехотках из-за приближения Пасхальных праздников.
25 марта: Международный день вафель, Благовещение, Благовещение
25 марта отмечается Международный день вафель - популярного лакомства, имеющего более 100 разновидностей во всем мире, от пушистых американских вафель до хрустящих бельгийских льежских вафель.
Израиль блокирует продовольственную помощь ООН для северной Газы
Израиль препятствует поступлению продовольственной помощи на север Газы, заявил директор Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).
Предупреждены о ракетной угрозе в Запорожской области
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной угрозе в Запорожской области.
Саперы очистили почти 40 га земель на Сумщине от взрывоопасных объектов
На Сумщине очищено более 39 га земель с помощью машин механизированного разминирования. Всего с начала войны саперы обезвредили 9 тысяч взрывоопасных предметов и обследовали территорию площадью более 4913 га.