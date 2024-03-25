"Укрэнерго": ситуация с электроснабжением в Харькове может улучшиться в конце следующей недели

Ситуация с электроснабжением Харькова, который подвергся массированной ракетной атаке врага, может улучшиться примерно через 8-9 дней. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает УНН.

"Не хочу давать прогнозов, поскольку ситуация действительно сложная, и не хотел бы давать обещаний, которые мы не сможем выполнить. Но думаю, что в конце следующей недели или дней 8-9 удастся существенно улучшить ситуацию с энергообеспечением города", - сообщил Кудрицкий.

Он констатировал, что ситуация в Харькове самая тяжелая, но энергетики работают и неудобства - временные.

"В Харькове самая тяжелая ситуация. У нас есть три опции, как можно обеспечить увеличенную подачу электроэнергии потребителям города, мы этими тремя путями идем параллельно", - сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, уже первые единицы оборудования, которые энергетики смогут запитать в рамках любого сценария, облегчат ситуацию в городе.

Что касается ситуации в Харьковской области, то по словам Кудрицкого, она лучше, ведь враг пытался обесточить именно областной центр.

Дополнение

23 марта Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Харькове подключают к электроэнергии бытовых потребителей после массированной атаки рф в ночь на 22 марта.

22 марта сообщалось, что в Харькове энергетики разработали план восстановления электроснабжения, который состоит из двух последовательных этапов. Первоочередной задачей является обеспечение питания критических объектов. Затем произойдет восстановление стандартной схемы электроснабжения.

По состоянию на 24 марта, по информации городского головы Харькова Игоря Терехова, в Харькове почти все дома имеют водоснабжение, около 60% подключены к отоплению, и около 40% имеют электричество, восстановленное после российских атак.