Повреждение рф объектов "Нафтогаза" на западе: атака не повлияет на поставки голубого топлива

Из-за утренней атаки рф произошло попадание в наземную инфраструктуру одного из подземных хранилищ газа Укртрансгаз - Оператор газохранилищ Украины и было повреждено технологическое оборудование. Критических последствий для обеспечения работы ПХГ нет. Также атака не повлияет на поставки голубого топлива украинским потребителям. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов в Facebook, пишет УНН.

Детали

Группа Нафтогаз продолжает обеспечивать стабильное газоснабжение украинцев. В результате утренней вражеской атаки на западе Украины произошло попадание в наземную инфраструктуру одного из подземных хранилищ газа Укртрансгаз - Оператор газохранилищ Украины и было повреждено технологическое оборудование - написал Чернышов.

По его словам, сейчас продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий согласно сценариям ПЛАС - Плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

Критических последствий для обеспечения работы ПХГ нет, ведь газ находится на значительной глубине. Поврежденная часть наземной инфраструктуры потребует восстановления, однако мы имеем достаточно резервных мощностей. Атака не повлияет на поставки голубого топлива украинским потребителям - сообщил Чернышов.

"Критических последствий для обеспечения работы ПХГ нет, ведь газ находится на значительной глубине. Поврежденная часть наземной инфраструктуры потребует восстановления, однако мы имеем достаточно резервных мощностей. Атака не повлияет на поставки голубого топлива украинским потребителям", - сообщил Чернышов.

Он отметил, что все номинации заказчиков услуг хранения и бронирования мощностей также продолжают выполняться в полном объеме.

Ситуация под контролем наших специалистов и всех задействованных служб - добавил Чернышев.

Дополнение

Во время воздушной тревоги, которую объявляли в 09:31, враг с МиГ-31К ударил по Львовской области "кинжалами". Было попадание в объект критической инфраструктуры.

Впоследствии Чернышов сообщил, что в результате сегодняшней утренней атаки рф на энергетическую инфраструктуру были повреждены объекты Группы "Нафтогаз" на западе.