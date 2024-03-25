Энергетики сделали невероятное: в Харькове запустили движение метро

В Харькове запустили работу метрополитена, остановленную после массированных вражеских атак, которые почти полностью обесточили город. О возобновлении работы подземки сообщил сегодня утром глава города Игорь Терехов, передает УНН.

"Наши энергетики сделали, казалось бы, невероятное и у нас появилась возможность запустить метро. Подземка работает по всем линиям, интервал движения 20 минут.

Спасибо всем причастным, как энергетикам, так и транспортникам, за отличную работу!", - написал Терехов в своем Телегра-канале.

Напомним

22 марта враг нанес массированный удар по Харькову. По информации руководителя Харьковской ОГА Олега Синегубова, оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики. В городе кроме отключения электроснабжения возникли перебои с водо- и теплоснабжением, был остановлен электротранспорт, не работали линии ГСЧС 101 и 112.

По состоянию на 24 марта по информации городского головы Харькова Игоря Терехова, в Харькове почти все дома имеют водоснабжение, около 60% подключены к отоплению, и около 40% имеют электричество, восстановленное после российских атак.

Массированный удар по энергетической системе

22 марта под массированный российский удар попали украинские энергообъекты в целом ряде регионов. Были зафиксированы попадания, в частности, в Харькове, Запорожье, Винницкой, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской областях.

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