США сделали заявление относительно нападения на Андреевскую церковь
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Посольство США в Украине обеспокоено нападением на Андреевскую церковь в столице. Об этом говорится в заявлении посольства, размещенном на странице в Facebook, передает УНН.
"Мы очень обеспокоены сообщениями о сегодняшнем нападении на Андреевскую церковь в Киеве. Мы поддерживаем право всех религиозных групп исповедовать свою веру без преследований, вмешательства и нападений", - отметили в посольстве.
Напомним, в ночь на 15 ноября в столице злоумышленники бросили "коктейли Молотова" под дверь Андреевской церкви. Священник Киевского патриархата пострадал в результате нападения неизвестных на Андреевскую церковь.
Из-за нападения на Андреевскую церковь следователи начали уголовные производства по ст. 15 ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, 10 ноября вступил в силу закон о передаче в пользование Андреевской церкви Вселенскому патриархату.