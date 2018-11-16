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США зробили заяву щодо нападу на Андріївську церкву

США зробили заяву щодо нападу на Андріївську церкву

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Посольство США в Україні стурбоване нападом на Андріївську церкву у столиці. Про це йдеться у заяві посольства, розміщеній на сторінці у Facebook, передає УНН.

"Ми дуже стурбовані повідомленнями про сьогоднішній напад на Андріївську церкву у Києві. Ми підтримуємо право всіх релігійних груп сповідувати свою віру без переслідувань, втручання та нападів", - зазначили у посольстві.

Нагадаємо, у ніч на 15 листопада у столиці зловмисники кинули "коктейлі Молотова" у двері Андріївської церкви. Священик Київського патріархату постраждав у результаті нападу невідомих на Андріївську церкву.

Через напад на Андріївську церкву слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 194 (Замах на умисне знищення або пошкодження майна) та ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, 10 листопада набув чинності закон про передачу в користування Андріївської церкви Вселенському патріархату.

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