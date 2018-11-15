Священик постраждав внаслідок нападу на Андріївську церкву в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Священик Київського патріархату постраждав у результаті нападу невідомих з "коктейлями Молотова" на Андріївську церкву. Про це повідомив у Facebook речник Української православної церкви Київського патріархату, архієпископ Євстратій Зоря, передає УНН.
“Близько 7:20 15 листопада невідомі кидали „коктейлі Молотова“ в двері стилобату (будинку-фундаменту) Андріївської церкви. Пожежі не сталося, шкоди не завдано, але від дій нападників постраждав священик Київського Патріархату — комендант приміщення: проти нього нападники застосували силу і газовий балончик”, — повідомив речник.
На думку речника УПЦ КП, у такий спосіб “посіпаки Москви” намагаються залякати представників Вселенського Патріарха, якому Андріївська церква передається під представництво.
Нагадаємо, раніше УНН у поліції повідомили, що в столиці зловмисники кинули пляшки із займистою рідиною у двері Андріївської церкви.
Зловмисників намагалися затримати, однак вони застосували газові балончики і втекли.
Як повідомляв УНН, 10 листопада набув чинності закон про передачу в користування Андріївської церкви Вселенському патріархату.