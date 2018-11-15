Невідомі намагалися підпалити Андріївську церкву
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У столиці зловмисники кинули пляшки із займистою рідиною у двері Андріївської церкви. Внаслідок події ніхто не постраждав. Загорання не сталося. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУНП у місті Києві.
"Півгодини тому по спецлінії 102 до столичної поліції звернувся охоронець Андріївської церкви: чоловік повідомив, що двоє невідомих кинули до вхідний дверей церкви дві скляні пляшки. На місце події негайно виїхали наряди поліції та слідчо-оперативна група Подільського управління поліції", - повідомили у поліції.
Внаслідок події постраждалих немає, загорання не сталося.
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Зі слів охоронців, вони намагалися затримати зловмисників, однак вони застосували газові балончики і втекли.
"Нині проводиться огляд місця події та прилеглої території. Правоохоронці спілкуються зі свідками та встановлюють відеокамери, які могли зафіксувати правопорушення і зловмисників. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події", - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
Як повідомляв УНН, 10 листопада набув чинності закон про передачу в користування Андріївської церкви Вселенському патріархату.