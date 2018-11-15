Неизвестные пытались поджечь Андреевскую церковь
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В столице злоумышленники бросили бутылки с зажигательной жидкостью в дверь Андреевской церкви. В результате происшествия никто не пострадал. Возгорание не произошло. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Киеве.
"Полчаса назад по спецлинии 102 в столичную полицию обратился охранник Андреевской церкви: он сообщил, что двое неизвестных бросили к входной двери церкви две стеклянные бутылки. На место происшествия немедленно выехали наряды полиции и следственно-оперативная группа Подольского управления полиции", - сообщили в полиции .
В результате происшествия пострадавших нет, возгорания не произошло.
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По словам охранников, они пытались задержать злоумышленников, однако они применили газовые баллончики и скрылись.
"В настоящее время проводится осмотр места происшествия и прилегающей территории. Правоохранители общаются со свидетелями и устанавливают видеокамеры, которые могли зафиксировать правонарушение и злоумышленников. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Как сообщал УНН, 10 ноября вступил в силу закон о передаче в пользование Андреевской церкви Вселенскому патриархату.