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Андріївська церква залишається у власності держави – Парубій

Андріївська церква залишається у власності держави – Парубій

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Андріївська церква після передачі у користування Вселенському патріархату залишається у власності держави. Про це під час засідання парламенту заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

"Той хто каже, що ми віддаємо Вселенській патріархії нашу державну власність, він або говорить неправду, або просто повторює московські фейки. Андріївська церква залишається у власності держави. Підкреслюю це", – заявив А.Парубій.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада схвалила за основу і в цілому закон 9208 про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника “Софія Київська”, щодо її передачі Вселенському Патріархату.

Нагадаємо, 11 жовтня, священний Синод Константинопольського патріархату підтвердив вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії церкві України.

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