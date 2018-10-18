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Андреевская церковь остается в собственности государства - Парубий

Андреевская церковь остается в собственности государства - Парубий

Киев  •  УНН

 • 16745 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Андреевская церковь после передачи в пользование Вселенскому патриархату остается в собственности государства. Об этом во время заседания парламента заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"Тот, кто говорит, что мы отдаем Вселенской патриархии нашу государственную собственность, он или говорит неправду, или просто повторяет московские фейки. Андреевская церковь остается в собственности государства. Подчеркиваю это", - заявил Парубий.

Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла за основу и в целом закон 9208 об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", по ее передачи Вселенскому Патриархату.

Напомним, 11 октября, священный Синод Константинопольского патриархата подтвердил уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкве Украины.

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