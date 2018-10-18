Андреевская церковь остается в собственности государства - Парубий

"Тот, кто говорит, что мы отдаем Вселенской патриархии нашу государственную собственность, он или говорит неправду, или просто повторяет московские фейки. Андреевская церковь остается в собственности государства. Подчеркиваю это", - заявил Парубий.



Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла за основу и в целом закон 9208 об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", по ее передачи Вселенскому Патриархату.



Напомним, 11 октября, священный Синод Константинопольского патриархата подтвердил уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкве Украины.