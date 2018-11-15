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Священник пострадал в результате нападения на Андреевскую церковь в Киеве

Священник пострадал в результате нападения на Андреевскую церковь в Киеве

Киев  •  УНН

 • 12973 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Священник Киевского патриархата пострадал в результате нападения неизвестных с "коктейлями Молотова" на Андреевскую церковь. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Евстратий Зоря, передает УНН.

"Около 7:20 15 ноября неизвестные бросали "коктейли Молотова" в дверь стилобата (дома-фундамента) Андреевской церкви. Пожара не произошло, вреда не нанесено, но от действий нападавших пострадал священник Киевского Патриархата - комендант помещения: против него нападавшие применили силу и газовый баллончик", - сообщил пресс-секретарь.

По мнению представителя УПЦ КП, таким образом "приспешники Москвы" пытаются запугать представителей Вселенского Патриарха, которому Андреевская церковь передается под представительство.

Напомним, ранее УНН в полиции сообщили, что в столице злоумышленники бросили бутылки с зажигательной жидкостью в дверь Андреевской церкви.

Злоумышленников пытались задержать, однако они применили газовые баллончики и скрылись.

Как сообщал УНН, 10 ноября вступил в силу закон о передаче в пользование Андреевской церкви Вселенскому патриархату.

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