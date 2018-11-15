Напад на Андріївську церкву: у поліції відкрили кримінальні провадження

КИЇВ. 15 листопада. УНН. За фактом нападу на Андріївську церкву Слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 194 (Замах на умисне знищення або пошкодження майна) та ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. ПРо це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Київської області.