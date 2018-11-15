Напад на Андріївську церкву: у поліції відкрили кримінальні провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. За фактом нападу на Андріївську церкву Слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 194 (Замах на умисне знищення або пошкодження майна) та ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. ПРо це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Київської області.
"Слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 194 (Замах на умисне знищення або пошкодження майна) та ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України", - повідомив начальник ГУНП у м. Києві Андрій Крищенко.
За вчинення правопорушень зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі.
Крім того, під час огляду працівники столичної поліції виявили біля церкви рюкзак, який, імовірно, належить правопорушникам.
Як повідомляв УНН, за словами речника Української православної церкви Київського патріархату, архієпископа Євстратія Зорі, священик постраждав внаслідок нападу на Андріївську церкву в Києві.
На думку речника УПЦ КП, у такий спосіб “посіпаки Москви” намагаються залякати представників Вселенського Патріарха, якому Андріївська церква передається під представництво.
Нагадаємо, раніше УНН у поліції повідомили, що в столиці зловмисники кинули пляшки із займистою рідиною у двері Андріївської церкви.
Зловмисників намагалися затримати, однак вони застосували газові балончики і втекли.
Як повідомляв УНН, 10 листопада набув чинності закон про передачу в користування Андріївської церкви Вселенському патріархату.