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Нападение на Андреевскую церковь: в полиции открыли уголовные производства

Нападение на Андреевскую церковь: в полиции открыли уголовные производства

Киев  •  УНН

 • 14226 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. По факту нападения на Андреевскую церковь Следователи начали уголовные производства по ст. 15 ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

"Следователи начали уголовные производства по ст. 15 ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины", - сообщил начальник ГУНП в г. Киеве Андрей Крищенко.

За совершение правонарушений злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Кроме того, при осмотре работники столичной полиции обнаружили у церкви рюкзак, который, вероятно, принадлежит правонарушителям.

Как сообщал УНН, по словам представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископа Евстратия Зори, священник пострадал в результате нападения на Андреевскую церковь в Киеве.

По мнению представителя УПЦ КП, таким образом "приспешники Москвы" пытаются запугать представителей Вселенского Патриарха, которому Андреевская церковь передается под представительство.

Напомним, ранее УНН в полиции сообщили, что в столице злоумышленники бросили бутылки с зажигательной жидкостью в дверь Андреевской церкви.

Злоумышленники пытались задержать, однако они применили газовые баллончики и скрылись.

Как сообщал УНН, 10 ноября вступил в силу закон о передаче в пользование Андреевской церкви Вселенскому патриархату.

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