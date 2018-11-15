Нападение на Андреевскую церковь: в полиции открыли уголовные производства
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. По факту нападения на Андреевскую церковь Следователи начали уголовные производства по ст. 15 ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
"Следователи начали уголовные производства по ст. 15 ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины", - сообщил начальник ГУНП в г. Киеве Андрей Крищенко.
За совершение правонарушений злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.
Кроме того, при осмотре работники столичной полиции обнаружили у церкви рюкзак, который, вероятно, принадлежит правонарушителям.
Как сообщал УНН, по словам представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископа Евстратия Зори, священник пострадал в результате нападения на Андреевскую церковь в Киеве.
По мнению представителя УПЦ КП, таким образом "приспешники Москвы" пытаются запугать представителей Вселенского Патриарха, которому Андреевская церковь передается под представительство.
Напомним, ранее УНН в полиции сообщили, что в столице злоумышленники бросили бутылки с зажигательной жидкостью в дверь Андреевской церкви.
Злоумышленники пытались задержать, однако они применили газовые баллончики и скрылись.
Как сообщал УНН, 10 ноября вступил в силу закон о передаче в пользование Андреевской церкви Вселенскому патриархату.