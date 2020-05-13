США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в российских больницах

“В качестве меры пресечения штаты возвращают аппараты ИВЛ в FEMA”, — говорится в сообщении ведомства.

В агентстве отметили, что аппараты еще не были доставлены в госпитали и не применялись на территории США.

В середине апреля президент США Дональд Трамп заявил о том, что России в условиях распространения коронавируса могут понадобиться аппараты искусственной вентиляции легких и выразил готовность помочь ей в этом вопросе.

При этом ранее, в Госдепартаменте США подтвердили, что 1 апреля в Нью-Йорк прибыл российский военно-транспортный самолет, перевозивший медицинский груз, в составе которого были аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты. Во внешнеполитическом ведомстве США уточнили, что Вашингтон заплатил за этот груз, много российских государственных СМИ описали поставки как “помощь” со стороны Москвы.

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Проверка аппаратов “Авента-М” началась после пожаров в двух больницах, где они использовались. Вечером 9 мая в московской городской клинической больнице произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Позже стало известно, что причиной возгорания могла стать неисправность в аппарате ИВЛ.

Через несколько дней, 12 мая, пожар произошел в другой больнице в Санкт-Петербурге, жертвами которой стали пять человек. По словам губернатора города, возгорание также произошло в аппарате ИВЛ.