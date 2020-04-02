США купили "гуманітарну допомогу" РФ - Держдеп

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Сполучені Штати закупили у Росії необхідні їм медичні товари, які прибули в Нью-Йорк 1 квітня. Про це йдеться в заяві, опублікованій в середу пресслужбою Держдепартаменту США, передає УНН.

“Під час телефонної розмови 30 березня між президентом Трампом і президентом Путіним, Сполучені Штати погодилися закуповувати необхідні медичні товари, включаючи апарати ШВЛ і засоби індивідуального захисту, у Росії, які були передані FEMA 1 квітня в Нью Йорк Сіті”, — йдеться в заяві.

Варто відзначити, що дані поставки представники РФ називають “гуманітарною допомогою”, що передбачає її безоплатність.

У Держдепі зазначили, що минулого тижня країни G20 домовилися працювати разом над перемогою над коронавірусом, і США будуть тісно співпрацювати з цими країнами та іншими, щоб забезпечити доставку критично необхідних товарів тим, хто їх потребує.

Як повідомляв УНН, уряд США виділив Україні медичну та гуманітарну допомогу вартістю 1,2 млн доларів, щоб обмежити поширення COVID-19 на території країни. 

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