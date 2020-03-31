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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 80100 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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5 марта, 17:33 • 95373 просмотра

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США предоставили Украине 1,2 млн долларов на борьбу с COVID-19: куда пойдут деньги

США предоставили Украине 1,2 млн долларов на борьбу с COVID-19: куда пойдут деньги

Киев  •  УНН

 • 16786 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Правительство США выделило Украине медицинскую и гуманитарную помощь стоимостью 1,2 млн долларов, чтобы ограничить распространение COVID-19 на территории страны. Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, на что потрачена американская помощь, передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу агентства.

"Благодаря только что объявленному финансированию, USAID поможет Украине укрепить механизмы лечебной деятельности, чтобы свести к минимуму риск дальнейшей передачи вируса, предупредить и ограничить случаи инфицирования в медучреждениях, подготовить лабораторную сеть к широкомасштабному тестированию на COVID-19, обеспечить проведение медиа-кампаний, информировать украинцев о том, как предотвратить распространение вируса, а также поможет подготовить группы быстрого реагирования, которые будут рассматривать случаи заболевания и отслеживать контакты больных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что USAID координирует свои действия с правительством Украины, другими международными партнерами в сфере оказания гуманитарной помощи и остальными заинтересованными сторонами, чтобы определить первоочередные направления использования этих ресурсов.

Напомним, ранее посольство Украины в США сообщило, что американское правительство намерено выделить Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более 1,2 млн долларов для противодействия коронавирусу.

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