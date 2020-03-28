На боротьбу з коронавірусом: США виділить допомогу Україні у розмірі 1,2 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. США виділить Україні медичну та гуманітарну допомогу у розмірі понад 1,2 млн доларів для протидії коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на посольство України в США.
"Надана допомога спрямовуватиметься на підготовку лабораторних систем, виявлення захворювання, надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування щодо ризиків поширення COVID19, тощо", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що США почнуть виділяти гроші обраним іноземним країнам з 3 квітня.
"Україна високо цінує підтримку та допомогу влади США у сфері охорони здоров‘я та боротьби з пандемією", - додали у посольстві.
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Нагадаємо, станом на вечір 27 березня в Україні підтверджено 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
В ніч на 27 березня Сполучені Штати випередили Китай та Італію за кількістю хворих на COVID-19.
У свою чергу, Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.