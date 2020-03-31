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США надали Україні 1,2 млн доларів на боротьбу з COVID-19: куди підуть гроші

Київ • УНН

 • 16797 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Уряд США виділив Україні медичну та гуманітарну допомогу вартістю 1,2 млн доларів, аби обмежити розповсюдження COVID-19 на території країни. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) повідомило, на що буде витрачено американську допомогу, передає УНН з посиланням на Facebook-сторінку агентства.

"Завдяки щойно оголошеному фінансуванню, USAID допоможе Україні зміцнити механізми лікувальної діяльності, аби звести до мінімуму ризик подальшої передачі вірусу, попередити й обмежити випадки інфікування у медзакладах, підготувати лабораторну мережу до широкомасштабного тестування на COVID-19, забезпечити проведення медіа-кампаній, які інформуватимуть українців про те, як запобігти розповсюдженню вірусу, а також допоможе підготувати групи швидкого реагування, які розглядатимуть випадки захворювання та відстежуватимуть контакти хворих", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що USAID координує свої дії з урядом України, іншими міжнародними партнерами у сфері надання гуманітарної допомоги та рештою зацікавлених сторін, аби визначити першочергові напрями використання цих ресурсів.

Нагадаємо, раніше посольство України в США повідомило, що американський уряд має намір виділити Україні медичну та гуманітарну допомогу у розмірі понад 1,2 млн доларів для протидії коронавірусу.

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