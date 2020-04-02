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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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США купили "гуманитарную помощь" РФ - Госдеп

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Соединенные Штаты закупили у России необходимые им медичинские товары, которые прибыли в Нью-Йорк 1 апреля. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду пресс-службой Госдепартамента США, передает УНН.

"Во время телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, Соединенные Штаты согласились закупать необходимые медикаменты, включая аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты, у России, которые были переданы FEMA 1 апреля в Нью-Йорк Сити", - говорится в заявлении.

Стоит отметить, что данные поставки представители РФ называют "гуманитарной помощью", что предусматривает ее бесплатность.

В Госдепе отметили, что на прошлой неделе страны G20 договорились работать вместе над победой над коронавирусом, и США будут тесно сотрудничать с этими странами и другими, чтобы обеспечить доставку критически необходимых товаров тем, кто в них нуждается.

Как сообщал УНН, правительство США выделило Украине медицинскую и гуманитарную помощь на 1,2 млн долларов, чтобы ограничить распространение COVID-19 на территории страны.

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