США купили "гуманитарную помощь" РФ - Госдеп
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Соединенные Штаты закупили у России необходимые им медичинские товары, которые прибыли в Нью-Йорк 1 апреля. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду пресс-службой Госдепартамента США, передает УНН.
"Во время телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, Соединенные Штаты согласились закупать необходимые медикаменты, включая аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты, у России, которые были переданы FEMA 1 апреля в Нью-Йорк Сити", - говорится в заявлении.
Стоит отметить, что данные поставки представители РФ называют "гуманитарной помощью", что предусматривает ее бесплатность.
В Госдепе отметили, что на прошлой неделе страны G20 договорились работать вместе над победой над коронавирусом, и США будут тесно сотрудничать с этими странами и другими, чтобы обеспечить доставку критически необходимых товаров тем, кто в них нуждается.
Как сообщал УНН, правительство США выделило Украине медицинскую и гуманитарную помощь на 1,2 млн долларов, чтобы ограничить распространение COVID-19 на территории страны.