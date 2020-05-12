В результаті пожежі п'ять осіб, підключених до ШВЛ, загинули в лікарні в Санкт-Петербурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. П'ятеро людей, підключених до ШВЛ, загинули в лікарні в Санкт-Петербурзі в результаті пожежі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
За інформацією видання Фонтанка.ру, пожежа в перепрофільованій під пацієнтів з коронавірусом лікарні Святого Георгія почалася в Виборзькому районі Петербурга вранці 12 травня.
Як заявили в міському ГУ МНС, о 6:23 підрозділи виїхали на Північний проспект, 1, з автоматичного номеру 1-2.
О 6:29 прибув перший пожежно-рятувальний підрозділ. О 6:36 був підтверджений ранг пожежі №2. До 6:55 пожежу вдалося локалізувати.
На місці працюють 15 одиниць техніки МНС і 75 людей особового складу.
Вогонь охопив 10 квадратних метрів в приміщенні на 6-му поверсі.
Нагадаємо, 9 травня у Москві через апарат ШВЛ загорілась лікарня для пацієнтів з коронавірусом, є загиблий і постраждалі.