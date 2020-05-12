В результате пожара пять человек, подключенных к ИВЛ, погибли в больнице в Санкт-Петербурге

По информации издания Фонтанка.ру, пожар в перепрофилированной под пациентов с коронавирусом больнице Святого Георгия начался в Выборгском районе Петербурга утром 12 мая.

Как заявили в городском ГУ МЧС, в 6:23 подразделения выехали на Северный проспект, 1, по автоматическому номеру 1-2.

В 6:29 прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. В 6:36 был подтверждён ранг пожара №2. К 6:55 пожар удалось локализовать.

На месте работают 15 единиц техники МЧС и 75 человек личного состава.

Огонь охватил 10 квадратных метров в помещении на 6-ом этаже.

Напомним, 9 мая в Москве из-за аппарата ИВЛ загорелась больница для пациентов с коронавирусом, есть погибший и пострадавшие.