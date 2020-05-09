В Москве из-за аппарата ИВЛ загорелась больница для пациентов с коронавирусом, есть погибший и пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Пожарные эвакуировали 300 человек и пятерых спасли из здания городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого в Москве, где произошел пожар. Один человек погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Были эвакуированы 300 человек, пятеро спасены", - сказал источник агентства.
Информация о пожаре на улице Вучетича в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого поступила в 20:30. По данным МЧС, возгорание произошло в одной из палат на первом этаже 6-этажного лечебного корпуса. Площадь пожара составила около 20 кв. м, он был полностью ликвидирован в 21:03.
По предварительным данным экстренных служб, причиной возгорания стала неисправность аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В горевшем корпусе находится реанимация, лежали более 100 пациентов с коронавирусом, в том числе, пожилые люди. Погиб один человек.
"Очаг возгорания находился в аппарате ИВЛ, причиной тому стала неисправность. Устанавливается, какая именно", - сказал источник.
Напомним, количество инфицированных COVID-19 в РФ приблизилось до 200 тысяч лиц, умерли 1827 человек.