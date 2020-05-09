Пандемия: количество инфицированных COVID-19 в РФ приблизилось до 200 тысяч лиц, умерли 1827 человек

Накануне прирост составил 10 699 человек. Общее количество заразившихся достигло 198 676 человек.

“За последние сутки в России выявлено 10 817 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 4399 (40,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 5308 человек. Всего в стране выявлено 198 676 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 31 916 человек”, — сообщили в штабе.

Также за сутки зафиксировано 104 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 1827 человек.

Статистика COVID-19 в РФ по-состоянию на 9 мая 2020 года.

Отметим, что российские ведомства включают в свою статистику оккупированные украинские АР Крым и Севастополь:

“По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 5,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 234,4 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 09.05.2020 остаются 242 тыс. 957 человек”, — добавили в оперативном штабе.