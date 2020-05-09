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Пандемія: кількість інфікованих COVID-19 у РФ наближається до 200 тисяч осіб, померли вже 1827 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. За останню добу в Росії зареєстровано 10 817 нових випадків захворювання коронавірусом у 84 регіонах, повідомив оперативний штаб по боротьбі з вірусом. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання “Коммерсант” і профільні канали в Telegram.

Пандемія: кількість інфікованих COVID-19 у РФ наближається до 200 тисяч осіб, померли вже 1827 людей

Напередодні приріст склав 10 699 чоловік. Загальна кількість інфікованих досягла 198 676 осіб.

“За останню добу в Росії виявлено 10 817 хворих новою коронавірусною інфекцією в 84 регіонах, з них 4399 (40,7%) — активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби. При цьому виписано по одужанню 5308 чоловік. Всього в країні виявлено 198 676 хворих в 85 регіонах, а кількість одужалих пацієнтів збільшилася до 31 916 осіб”, — повідомили в штабі.

Також за добу зафіксовано 104 летальних випадки. За весь період в Росії від коронавірусу померло 1827 осіб.

Статистика COVID-19 в РФ по-станом на 9 травня 2020 року.

Відзначимо, що російські відомства включають в свою статистику окуповані українські АР Крим і Севастополь:

“За даними Роспотребнадзора, на сьогоднішній день проведено більше 5,2 млн лабораторних досліджень на наявність нового коронавірусу. За останню добу проведено 234,4 тис. тестів на коронавірус. Під медичним наглядом в цілому по Росії за станом на 09.05.2020 залишаються 242 тис. 957 осіб”, — додали в оперативному штабі.

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