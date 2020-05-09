У Москві через апарат ШВЛ загорілась лікарня для пацієнтів з коронавірусом, є загиблий і постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Пожежники евакуювали 300 осіб і п'ятьох врятували з будівлі міської клінічної лікарні імені С. І. Спасокукоцького в Москві, де сталася пожежа. Одна людина загинула. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Були евакуйовані 300 осіб, п'ятеро врятовані", - сказало джерело агентства.
Інформація про пожежу на вулиці Вучетича в міській клінічній лікарні імені С. І. Спасокукоцького надійшла о 20:30. За даними МНС, займання сталося в одній з палат на першому поверсі 6-поверхового лікувального корпусу. Площа пожежі склала близько 20 кв. м, вона була повністю ліквідована о 21:03.
За попередніми даними екстрених служб, причиною загоряння стала несправність апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ). У корпусі розташовується реанімація, лежали понад 100 пацієнтів з коронавірусом, в тому числі, літні люди. Загинула одна людина.
"Осередок спалаху був в апараті ШВЛ, причиною тому стала несправність. Встановлюється, яка саме", - сказало джерело.
Нагадаємо, кількість інфікованих COVID-19 у РФ наближається до 200 тисяч осіб, померли вже 1827 людей.