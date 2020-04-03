Трамп про постачання медобладнання з РФ до США: це приємний жест
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає “дуже приємним жестом” постачання Росією до Сполучених Штатів медичного обладнання, призначеного для боротьби з коронавірусною інфекцією. Трамп додав, що “анітрохи” не стурбований тим, що росіяни використовують це для пропаганди, повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Американський президент нагадав 2 квітня, що раніше цього тижня його російський колега Володимир Путін у телефонній розмові “запропонував багато медичних якісних матеріалів, які я прийняв, і які можуть врятувати багато життів”. “Я прийматиму таке щодня”, — сказав Трамп.
У Держдепартаменті США раніше підтвердили, що 1 квітня до Нью-Йорка прибув російський військово-транспортний літак, що перевозив медичний вантаж, у складі якого були апарати штучної вентиляції легень та засоби індивідуального захисту. У зовнішньополітичному відомстві США уточнили, що Вашингтон заплатив за цей вантаж, багато російських державних ЗМІ описали постачання як “допомогу” з боку Москви.
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“У самій Росії значна кількість людей критично сприйняла надсилання медичного обладнання до США, оскільки такого обладнання бракує і російським медикам, які борються з COVID-19”, — відзначає видання.
Нагадаємо, Трамп скористався оборонним законом для масового виробництва апаратів ШВЛ.