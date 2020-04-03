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Трамп скористався оборонним законом для масового виробництва апаратів ШВЛ

Трамп скористався оборонним законом для масового виробництва апаратів ШВЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп скористався законом про оборонній промисловості від 1950 року, щоб забезпечити випуск апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) і засобів індивідуального захисту через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Білого дому, передає УНН.

Закон дає американському уряду право вимагати від виробників виконувати замовлення в інтересах національної оборони. У меморандумі Трампа йдеться, що міністр внутрішньої безпеки і глава МОЗ також повинні використовувати всі повноваження, які дає цей закон, щоб придбати у компанії необхідну кількість респіраторів № 95.

Президент зазначив, що його наказ допоможе таким американським виробникам, як General Electric, Hill-Rom, Medtronic, ResMed, Royal Philips і Vyaire Medical, забезпечити поставки апаратів ШВЛ, необхідних для боротьби з вірусом.

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“Я вдячний цим та іншим вітчизняним виробникам за те, що вони нарощують виробництво апаратів ШВЛ в цей непростий час”, — сказав він. Трамп заявив, що це врятує життя людей, так як усуне перешкоди в ланцюжку поставок, які заважають швидкому виробництву апаратів.

В середині березня Трамп заявив, що використовував закон про оборонну промисловість для боротьби з поширенням коронавірусу. Він висловив надію, що американська влада скористаються ним лише “при самому несприятливому сценарії”.

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