Трамп закликав General Motors терміново відкрити свої заводи для виробництва апаратів ШВЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп розкритикував американську автомобільну корпорацію General Motors, заявивши про необхідність негайно відкрити непрацюючі заводи компанії для виробництва апаратів штучної вентиляції легенів. Про це він написав у п’ятницю на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
“Як і завжди з „цією“ General Motors, таке враження, що ніколи нічого не виходить. Вони сказали, що „дуже швидко“ нададуть нам 40 тис. таких необхідних апаратів штучної вентиляції легенів. Тепер же вони говорять, що їх буде тільки 6 тис. і в кінці квітня, і вони хочуть, щоб ми дуже багато за це заплатили”, — сказав він. Президент нагадав про можливість задіяти закон про виробництво продукції військового призначення часів Корейської війни (1950-1953 роки), який дозволяє президенту розширити виробництво певної продукції з метою зміцнення національної безпеки.
“General Motors повинні негайно відкрити свою закриту по дурості фабрику Лордстауні в Огайо або будь-яку іншу фабрику і почати терміново робити апарати штучної вентиляції легенів!” — заявив Трамп.
Він звернувся також і до компанії Ford, закликавши й її активізувати зусилля в цьому напрямку. “Ford, швидко робіть апарати штучної вентиляції легенів!” — написав американський лідер.
Раніше глава Національної економічної ради Білого дому Лоуренс Кадлоу повідомив в інтерв’ю телеканалу Fox News, що виконавчий директор концерну General Motors Мері Барра пропонує використовувати заводи компанії, що закрилися через коронавірус для створення необхідного медичного обладнання, зокрема — апаратів штучної вентиляції легенів. З аналогічною пропозицією також виступив представник Ford.
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Нагадаємо, станом на вечір 27 березня в Україні підтверджено 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
В ніч на 27 березня Сполучені Штати випередили Китай та Італію за кількістю хворих на COVID-19.
У свою чергу, Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.