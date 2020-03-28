Трамп закликав General Motors терміново відкрити свої заводи для виробництва апаратів ШВЛ

КИЇВ. 28 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп розкритикував американську автомобільну корпорацію General Motors, заявивши про необхідність негайно відкрити непрацюючі заводи компанії для виробництва апаратів штучної вентиляції легенів. Про це він написав у п’ятницю на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.