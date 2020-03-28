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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 81561 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 97624 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 101799 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 101127 просмотра

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Трамп призвал General Motors срочно открыть свои заводы для производства аппаратов ИВЛ

Трамп призвал General Motors срочно открыть свои заводы для производства аппаратов ИВЛ

Киев  •  УНН

 • 14677 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп раскритиковал американскую автомобильную корпорацию General Motors, заявив о необходимости немедленно открыть неработающие заводы компании для производства аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом он написал в пятницу на своей странице в Twitter, передает УНН.

“Как и всегда с „этими“ General Motors, такое впечатление, что никогда ничего не получается. Они сказали, что „очень быстро“ предоставят нам 40 тыс. таких необходимых аппаратов искусственной вентиляции легких. Теперь же они говорят, что их будет только 6 тыс. и в конце апреля, и они хотят, чтобы мы очень много за это заплатили”, — сказал он. Президент напомнил о возможности задействовать закон о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны (1950-1953 годы), который позволяет президенту расширить производство определенной продукции с целью укрепления национальной безопасности.

“General Motors должны немедленно открыть свою закрытую по глупости фабрику Лордстауне в Огайо или любую другую фабрику и начать срочно делать аппараты искусственной вентиляции легких!” — заявил Трамп.

Он обратился также и к компании Ford, призвав и ее активизировать усилия в этом направлении. “Ford, быстро делайте аппараты искусственной вентиляции легких!” — написал американский лидер.

Ранее глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу сообщил в интервью телеканалу Fox News, что исполнительный директор концерна General Motors Мэри Барра предлагает использовать заводы компании, которые закрылись из-за коронавируса, для создания необходимого медицинского оборудования, в частности — аппаратов искусственной вентиляции легких. С аналогичным предложением также выступил представитель Ford.

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Напомним, по состоянию на вечер 27 марта в Украине подтверждено 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

В ночь на 27 марта Соединенные Штаты опередили Китай и Италию по количеству больных COVID-19.

В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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