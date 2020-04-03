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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 81525 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 97577 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101791 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101121 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108898 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 96917 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 104245 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131323 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130398 просмотра

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Актуальное
Трамп воспользовался оборонным законом для массового производства аппаратов ИВЛ

Трамп воспользовался оборонным законом для массового производства аппаратов ИВЛ

Киев  •  УНН

 • 16712 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп воспользовался законом об оборонной промышленности 1950 года, чтобы обеспечить выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и средств индивидуальной защиты из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает УНН.

Закон дает правительству право требовать от производителей выполнять заказы в интересах национальной обороны. В меморандуме Трампа говорится, что министр внутренней безопасности и глава Минздрава также должны использовать все возможности, которые дает этот закон, чтобы приобрести у компаний необходимое количество респираторов № 95.

Президент отметил, что его приказ поможет таким американским производителям, как General Electric, Hill-Rom, Medtronic, ResMed, Royal Philips и Vyaire Medical, обеспечить поставки аппаратов ИВЛ, необходимых для борьбы с вирусом.

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“Я благодарен этим и другим отечественным производителям за то, что они наращивают производство аппаратов ИВЛ в это непростое время”, — сказал он. Трамп заявил, что это спасет жизни людей, так как устранит препятствия в цепочке поставок, которые мешают быстрому производству аппаратов.

В середине марта Трамп заявил, что использовал закон об оборонной промышленности для борьбы с распространением коронавируса. Он выразил надежду, что американские власти воспользуются им только “при самом неблагоприятном сценарии”.

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