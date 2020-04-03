Трамп воспользовался оборонным законом для массового производства аппаратов ИВЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп воспользовался законом об оборонной промышленности 1950 года, чтобы обеспечить выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и средств индивидуальной защиты из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает УНН.
Закон дает правительству право требовать от производителей выполнять заказы в интересах национальной обороны. В меморандуме Трампа говорится, что министр внутренней безопасности и глава Минздрава также должны использовать все возможности, которые дает этот закон, чтобы приобрести у компаний необходимое количество респираторов № 95.
Президент отметил, что его приказ поможет таким американским производителям, как General Electric, Hill-Rom, Medtronic, ResMed, Royal Philips и Vyaire Medical, обеспечить поставки аппаратов ИВЛ, необходимых для борьбы с вирусом.
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“Я благодарен этим и другим отечественным производителям за то, что они наращивают производство аппаратов ИВЛ в это непростое время”, — сказал он. Трамп заявил, что это спасет жизни людей, так как устранит препятствия в цепочке поставок, которые мешают быстрому производству аппаратов.
В середине марта Трамп заявил, что использовал закон об оборонной промышленности для борьбы с распространением коронавируса. Он выразил надежду, что американские власти воспользуются им только “при самом неблагоприятном сценарии”.
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