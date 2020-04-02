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МЗС РФ відреагувало на повідомлення Держдепу США про купівлю російської "гуманітарної допомоги"

Київ • УНН

 • 26018 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. МЗС РФ визнав, що гуманітарний вантаж з Росії в США був оплачений американською стороною, але тільки наполовину, зазнчає УНН з посиланням на слова речниці російського МЗС Марії Захарової, які наводить федеральне агентство ТАСС.

Як повідомила журналістам офіційний представник дипломатичного відомства Марія Захарова, другу частину вантажу оплатив державний Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ).

“Ми відзначили заяву Державного департаменту США щодо важливості спільних зусиль по боротьбі з коронавірусом. Зокрема, в ній було сказано, що „обидві країни надавали один одному гуманітарну допомогу в минулому і, без сумнівів, знову будуть її надавати в майбутньому; час працювати разом, щоб здолати спільного ворога, що загрожує життю кожного з нас“. Повністю розділяємо такий підхід. Зараз настав час працювати разом!”, — цитує заяву Захарової ТАСС.

30 березня стало відомо, що Росія відправила в США літак з медичною технікою для боротьби з COVID-19. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков називав його “допомогою гуманітарного характеру”.

Однак пізніше Держдепартамент повідомив, що медичні товари були закуплені американською стороною у Росії.

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