МИД РФ отреагировало на сообщение Госдепа США о покупке российской "гуманитарной помощи"

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 66224 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 78278 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 91569 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 89333 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104724 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 88582 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103051 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105965 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131006 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130337 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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МИД РФ отреагировало на сообщение Госдепа США о покупке российской "гуманитарной помощи"

МИД РФ отреагировало на сообщение Госдепа США о покупке российской "гуманитарной помощи"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. МИД РФ признал, что гуманитарный груз из России в США был оплачен американской стороной, но только наполовину, зазнчае УНН со ссылкой на слова пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой, которые приводит федеральное агентство ТАСС.

Как сообщила журналистам официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, вторую часть груза оплатил государственный Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

“Мы отметили заявление Государственного департамента США относительно важности совместных усилий по борьбе с коронавирусом. В частности, в нем было сказано, что „обе страны оказывали друг другу гуманитарную помощь в прошлом и, без сомнений, вновь будут ее оказывать в будущем; время работать вместе, чтобы одолеть общего врага, угрожающего жизни каждого из нас“. Полностью разделяем такой подход. Сейчас наступило время работать вместе!” — цитирует заявление Захаровой ТАСС.

30 марта стало известно, что Россия отправила в США самолет с медицинской техникой для борьбы с COVID-19. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл его “помощью гуманитарного характера”.

Однако позже Госдепартамент сообщил, что медицинские товары были закуплены американской стороной у России.

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