Трамп о поставках медоборудования из РФ в США: это приятный жест

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 81514 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 97565 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101790 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101120 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108895 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 96913 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104244 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106347 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131322 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130398 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Трамп о поставках медоборудования из РФ в США: это приятный жест

Трамп о поставках медоборудования из РФ в США: это приятный жест

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп считает “приятным жестом” поставки Россией в Соединенные Штаты медицинского оборудования, предназначенного для борьбы с коронавирусной инфекцией. Трамп добавил, что “нисколько” не озабочен тем, что россияне используют это для пропаганды, сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Американский президент напомнил 2 апреля, что ранее на этой неделе его российский коллега Владимир Путин в телефонном разговоре “предложил много медицинских качественных материалов, которые я принял, и которые могут спасти много жизней”. “Я буду принимать такое каждый день”, — сказал Трамп.

В Госдепартаменте США ранее подтвердили, что 1 апреля в Нью-Йорк прибыл российский военно-транспортный самолет, перевозивший медицинский груз, в составе которого были аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты. Во внешнеполитическом ведомстве США уточнили, что Вашингтон заплатил за этот груз, много российских государственных СМИ описали поставки как “помощь” со стороны Москвы.

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“В самой России значительное количество людей критически восприняла отправки медицинского оборудования в США, поскольку такого оборудования не хватает и российским медикам, которые борются с COVID-19”, — отмечает издание.

Напомним, Трамп воспользовался оборонным законом для массового производства аппаратов ИВЛ.

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