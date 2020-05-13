США вилучили поставлені Росією апарати ШВЛ після пожеж в російських лікарнях

“В якості запобіжного заходу штати повертають апарати ШВЛ в FEMA”, — йдеться в повідомленні відомства.

В агентстві наголосили, що апарати ще не були доставлені в госпіталі і не застосовувалися на території США.

В середині квітня президент США Дональд Трамп заявив про те, що Росії в умовах поширення коронавірусу можуть знадобитися апарати штучної вентиляції легенів і висловив готовність допомогти їй в цьому питанні.

При цьому раніше, у Держдепартаменті США підтвердили, що 1 квітня до Нью-Йорка прибув російський військово-транспортний літак, що перевозив медичний вантаж, у складі якого були апарати штучної вентиляції легень та засоби індивідуального захисту. У зовнішньополітичному відомстві США уточнили, що Вашингтон заплатив за цей вантаж, багато російських державних ЗМІ описали постачання як “допомогу” з боку Москви.

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Перевірка апаратів “Авента-М” почалася після пожеж в двох лікарнях, де вони використовувалися. Увечері 9 травня в московській міській клінічній лікарні сталася пожежа, в результаті якої загинула одна людина. Пізніше стало відомо, що причиною загоряння могла стати несправність в апараті ШВЛ.

Через кілька днів, 12 травня, пожежа сталася в іншій лікарні в Санкт-Петербурзі, жертвами якої стали п’ятеро людей. За словами губернатора міста, загоряння також відбулося в апараті ШВЛ.