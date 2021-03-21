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США отреагировали на решение Турции выйти из Стамбульской конвенции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Решение Турции выйти из Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин — удручающий шаг назад для международного движения по защите прав женщин во всем мире, говорится в распространенном Белым домом заявлении президента США Джо Байдена, пишет УНН.

Детали

По его словам, “внезапный и необоснованный выход” страны из конвенции вызывает глубокое разочарование. “Во всем мире мы наблюдаем рост числа случаев домашнего насилия, включая сообщения о росте числа убийств женщин в Турции — первой стране, подписавшей конвенцию”, — указал Байден.

По его мнению, страны должны работать над укреплением своих обязательств по прекращению насилия в отношении женщин, а не отвергать международные договоры, направленные на их защиту и привлечение виновных к ответственности.

Контекст

О выходе из конвенции власти Турции объявили 20 марта. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу пояснил, что наличие или отсутствие международных конвенций “не уменьшает и не увеличивает” ответственность по предотвращению любых форм преступлений. Вице-президент Турции Фуат Октай заверил, что Анкара продолжит борьбу по защите прав женщин.

В Брюсселе к решению турецких властей отнеслись с “глубоким сожалением и непониманием”. “Мы призываем Турцию отменить свое решение”, — написал в Twitter глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич также выступила с критикой решения турецких властей. По ее словам, это стало большим шагом назад с точки зрения усилий по защите женщин от насилия и вызывает сожаление, поскольку “подрывает защиту женщин в Турции, в Европе и за ее пределами”.

В свою очередь Совет Европы (СЕ) сожалеет о выходе Турции из Стамбульской конвенции, направленной на борьбу с насилием в отношении женщин, и призывает Анкару пересмотреть свое решение.

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