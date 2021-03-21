У Раді Європи відреагували на вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції

Деталі

“Туреччина була першою країною, яка ратифікувала в 2012 році Конвенцію РЄ про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством. Ми глибоко шкодуємо про рішення президента Туреччини (Тайіпа Ердогана) вийти з цієї конвенції, яка користувалася широкою підтримкою населення, без винесення питання на голосування в парламенті, — йдеться в спільній заяві. — Вихід із конвенції позбавить Туреччину і турецьких жінок життєво важливого інструменту для боротьби з насильством. Ми закликаємо Туреччину не послаблювати міжнародну систему захисту жінок від насильства, засновану Стамбульській конвенції”.

Раніше генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчіновіч-Буріч також виступила з критикою рішення турецької влади. За її словами, це стало великим кроком назад з точки зору зусиль щодо захисту жінок від насильства і викликає жаль, оскільки “підриває захист жінок в Туреччині, в Європі і за її межами”.

Контекст

Конвенція, яку прийняли в Стамбулі 47 країн РЄ 11 травня 2011 року, стала першою європейською угодою, спрямованою на боротьбу з насильством над жінками та домашнім насильством. У ній сформульовані мінімальні стандарти запобігання насильству, забезпечення захисту і кримінального переслідування, а також дані рекомендації з розробки комплексної політики в цих галузях.

Країни, що ратифікували цю угоду, зобов’язані створювати гарячі лінії, притулки, надавати медичну, психологічну та правову допомогу постраждалим. Конвенція встановлює кримінальну відповідальність за всі випадки фізичного, сексуального чи психологічного насильства в сім’ї та між колишніми або нинішніми подружжям і партнерами.

У той же час конвенція зазнає критики в ряді країн через те, що, на думку ряду експертів, прийняття документа, в якому гендерна роль розглядається в якості соціальної, нібито “може підірвати традиційні сімейні цінності”.