В Совете Европы отреагировали на выход Турции из Стамбульской конвенции

Детали

“Турция была первой страной, ратифицировавшей в 2012 году Конвенцию СЕ о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Мы глубоко сожалеем о решении президента Турции (Тайипа Эрдогана) выйти из этой конвенции, пользовавшейся широкой поддержкой населения, без вынесения вопроса на голосование в парламенте, — говорится в совместном заявлении. — Выход из конвенции лишит Турцию и турецких женщин жизненно важного инструмента для борьбы с насилием. Мы призываем Турцию не ослаблять международную систему защиты женщин от насилия, учрежденную Стамбульской конвенцией”.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич также выступила с критикой решения турецких властей. По ее словам, это стало большим шагом назад с точки зрения усилий по защите женщин от насилия и вызывает сожаление, поскольку “подрывает защиту женщин в Турции, в Европе и за ее пределами”.

Контекст

Конвенция, которую приняли в Стамбуле 47 стран СЕ 11 мая 2011 года, стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. В ней сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования, а также даны рекомендации по разработке комплексной политики в данных областях.

Страны, ратифицировавшие это соглашение, обязаны создавать горячие линии, убежища, оказывать медицинскую, психологическую и правовую помощь пострадавшим. Конвенция устанавливает уголовную ответственность за все случаи физического, сексуального или психологического насилия в семье и между бывшими или нынешними супругами и партнерами.

В то же время конвенция подвергается критике в ряде стран из-за того, что, по мнению ряда экспертов, принятие документа, в котором гендерная роль рассматривается в качестве социальной, якобы “может подорвать традиционные семейные ценности”.