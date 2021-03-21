США відреагували на рішення Туреччини вийти зі Стамбульської конвенції
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Рішення Туреччини вийти зі Стамбульської конвенції про боротьбу з насильством щодо жінок — гнітючий крок назад для міжнародного руху з захисту прав жінок у всьому світі, йдеться в поширеній Білим домом заяві президента США Джо Байдена, пише УНН.
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За його словами, “раптовий і необґрунтований вихід” країни з конвенції викликає глибоке розчарування. “У всьому світі ми спостерігаємо зростання кількості випадків домашнього насильства, включаючи повідомлення про зростання кількості вбивств жінок в Туреччині — першій країні, що підписала конвенцію”, — вказав Байден.
На його думку, країни повинні працювати над зміцненням своїх зобов’язань з припинення насильства по відношенню до жінок, а не відкидати міжнародні договори, спрямовані на їхній захист і залучення винних до відповідальності.
Контекст
Про вихід з конвенції влада Туреччина оголосили 20 березня. Глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу пояснив, що наявність або відсутність міжнародних конвенцій “не зменшує і не збільшує” відповідальність щодо запобігання будь-яким формам злочинів. Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай запевнив, що Анкара продовжить боротьбу щодо захисту прав жінок.
У Брюсселі до рішення турецької влади поставилися з “глибоким жалем і нерозумінням”. “Ми закликаємо Туреччину скасувати своє рішення”, — написав у Twitter глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.
Раніше генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчіновіч-Буріч також виступила з критикою рішення турецької влади. За її словами, це стало великим кроком назад з точки зору зусиль щодо захисту жінок від насильства і викликає жаль, оскільки “підриває захист жінок в Туреччині, в Європі і за її межами”.
У свою чергу Рада Європи (РЄ) шкодує про вихід Туреччини з Стамбульської конвенції, спрямованої на боротьбу з насильством щодо жінок, і закликає Анкару переглянути своє рішення.