Киев • УНН
Соединенные Штаты рассматривают двустороннее соглашение о безопасности, подписанное с Украиной, как часть моста к возможному членству Украины в НАТО, подтверждая свою приверженность безопасности Украины, ее демократическому, экономическому и военному развитию.
В США рассматривают двустороннее соглашение о безопасности, которое подписали президент Джо Байден и Владимир Зеленский, как часть моста к членству Украины в НАТО, чтобы однажды Украина смогла вступить в Альянс. Об этом заявил представитель Госдепа Ведант Пател на брифинге, комментируя слова Президента Зеленского, что Белый дом не готов дать Украине приглашение в НАТО, пишет УНН.
Детали
Представитель Госдепа указал, что подписанное двустороннее соглашение между США и Украиной подтверждает приверженность Соединенных Штатов народу Украины. По его словам, обязательства, которые прописаны в соглашении, имеют решающее значение для обеспечения безопасности Украины в демократическом, экономическом и военном смысле.
Госсекретарь и президент говорят о том, что мы считаем важным наличие моста к членству Украины в НАТО. Конечно, это двустороннее соглашение о безопасности не заменяет его, но это одна из тех вещей, которые мы рассматриваем как часть этого моста, чтобы однажды Украина смогла вступить в НАТО. Мы уже давно говорим, что поддерживаем и подтверждаем политику открытых дверей НАТО
Он также указал, что в США нет проблем с привлечением россии к ответственности. И с момента жестокого вторжения в Украину, Соединенные Штаты предприняли ряд шагов, начиная от экспортного контроля и заканчивая санкциями, чтобы привлечь рф к ответственности.
Контекст
В интервью Президент Владимир Зеленский заявил, что Белый дом не готов дать Украине приглашение в НАТО. Поэтому Киев призывает США предоставить Украине все для защиты и конкретики.
Соглашение с США предусматривает поставки всего, что необходимо для оборонной промышленности - Зеленский13 июня 2024, 20:38 • 44915 просмотров