В США рассматривают двустороннее соглашение о безопасности, которое подписали президент Джо Байден и Владимир Зеленский, как часть моста к членству Украины в НАТО, чтобы однажды Украина смогла вступить в Альянс. Об этом заявил представитель Госдепа Ведант Пател на брифинге, комментируя слова Президента Зеленского, что Белый дом не готов дать Украине приглашение в НАТО, пишет УНН.

Детали

Представитель Госдепа указал, что подписанное двустороннее соглашение между США и Украиной подтверждает приверженность Соединенных Штатов народу Украины. По его словам, обязательства, которые прописаны в соглашении, имеют решающее значение для обеспечения безопасности Украины в демократическом, экономическом и военном смысле.

Госсекретарь и президент говорят о том, что мы считаем важным наличие моста к членству Украины в НАТО. Конечно, это двустороннее соглашение о безопасности не заменяет его, но это одна из тех вещей, которые мы рассматриваем как часть этого моста, чтобы однажды Украина смогла вступить в НАТО. Мы уже давно говорим, что поддерживаем и подтверждаем политику открытых дверей НАТО - заявил Пател.

Он также указал, что в США нет проблем с привлечением россии к ответственности. И с момента жестокого вторжения в Украину, Соединенные Штаты предприняли ряд шагов, начиная от экспортного контроля и заканчивая санкциями, чтобы привлечь рф к ответственности.

Контекст

В интервью Президент Владимир Зеленский заявил, что Белый дом не готов дать Украине приглашение в НАТО. Поэтому Киев призывает США предоставить Украине все для защиты и конкретики.

Соглашение с США предусматривает поставки всего, что необходимо для оборонной промышленности - Зеленский