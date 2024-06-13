Соглашение по безопасности, подписанное между Украиной и США, предусматривает поставки и совместное производство всего, что необходимо для оборонной промышленности. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Президентом США Джо Байденом, передает УНН.

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Соглашение также о необходимых поставках и совместном производстве всего, что необходимо для оборонной промышленности, для нашего сотрудничества в этой сфере. Также это создаст новые хорошие рабочие места, как для украинцев, так и для американцев. Будет производиться то, что нужно. Очень важно, что соглашение принимает во внимание ответственность, которую должна россия понести за то, что она разрушает Украину и украинскую жизнь, за те разрушения, которые они совершают на нашей земле. Поэтому важно, чтобы замороженные российские активы были использованы для восстановления Украины сказал Зеленский.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание соглашения по безопасности между Украиной и США поможет сохранить жизни украинских людей и покажет, как две страны станут крепче и как это будет гарантировать стабильный мир.

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