Угода зі США передбачає постачання всього, що необхідно для оборонної промисловості - Зеленський
Київ • УНН
Угода про безпеку між Україною та США передбачає постачання та спільне виробництво для потреб оборонної промисловості, створення робочих місць для обох країн, а також використання заморожених російських активів для відбудови України.
Безпекова угода, підписана між Україною та США, передбачає постачання та спільне виробництво усього, що необхідне для оборонної промисловості. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Президентом США Джо Байденом, передає УНН.
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Угода також про необхідне постачання та спільне виробництво усього, що необхідне для оборонної промисловості, для нашої співпраці в цій сфері. Також це створить нові хороші робочі місця, як для українців, так і для американців. Буде вироблятися те, що потрібно. Дуже важливо, що угода приймає до уваги відповідальність, яку повинна росія понести за те, що вона руйнує Україну та українське життя, за ті розрухи, які вони скоюють на нашій землі. Тому важливо, щоб заморожені російські активи були використані для відбудови України
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписання безпекової угоди між Україною та США допоможе зберегти життя українських людей та покаже, як дві країни стануть міцнішими та як це буде гарантувати стабільний мир.
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