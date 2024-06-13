Зеленський про безпекову угоду між Україною та США: “вона допоможе нам зберегти життя людей"
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що угода про безпеку, підписана між Україною та США, допоможе врятувати життя українців, зміцнить обидві країни та гарантуватиме стабільний мир.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписання безпекової угоди між Україною та США допоможе зберегти життя українських людей та покаже, як дві країни стануть міцнішими та як це буде гарантувати стабільний мир. Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з Президентом США Джо Байденом, передає УНН.
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Це дійсно історичний день і ми підписали цю історичну угоду між Україною і Сполученими штатами. Вона допоможе нам зберегти життя людей і вона покаже, як наші країни стануть міцнішими, як це буде гарантувати стабільний мир і тому це буде на користь всім. Ми знаємо, що війна росії проти України, це дійсно реальна загроза всьому світу
Нагадаємо
Президенти України та США - Володимир Зеленський та Джо Байден - на полях саміту G7 офіційно підписали угоду про безпеку.